Телеканал Ахметова анонсировал теракты на Украине

06.02.2022  21:13 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
Новости Украины

По мере роста «уровня жизни и демократии» на Украине будет увеличиваться число «терактов и провокаций» со стороны недругов Незалежной.

Об этом в эфире принадлежащего олигарху Ринату Ахметову телеканала «Украина 24» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мере роста «уровня жизни и демократии» на Украине будет увеличиваться число «терактов и...

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«Лобовой атаки на Украину не будет, причин и фактов этому высказано очень много, я не будут их повторять, хотя всегда нужно быть готовым к войне, хочешь мира – готовься к войне. Как военный человек, я могу сказать, что когда много бряцания оружием, и солдаты ходят друг напротив друга, всегда могут быть какие-то инциденты.

Но вы должны готовиться к террористическим атакам, будут у вас террористические акты больше и больше. Чем уровень жизни и демократии на Украине будет повышаться, тем больше террористических актов и провокаций будет», – сказал Табах.

Напомним, что после Евромайдана на Украине не повышается ни уровень жизни, ни демократии. Зато в несколько раз выросли тарифы, чего нельзя сказать о размерах заработных плат. Что касается уровня демократии, то на Украине запрещена деятельность неугодных партий и СМИ, оппозиционные журналисты изгоняются из страны, подвергаются репрессиям или нападениям курируемых СБУ банд нацистов.

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