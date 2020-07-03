Телеканал Коломойского подключился к распространению паники: «Русские идут!»

03.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация может в любой момент перейти в наступление на Украину. Это может произойти под прикрытием учений «Кавказ-2020», которые стартуют в сентябре этого года, а усилить группировку войск смогут резервисты – якобы, для этого президент РФ Владимир Путин недавно подписал указ о военных сборах для них.

Об этом в эфире принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала 1+1 заявил замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сборы резервистов – это один из способов скрытой мобилизации. Обратите внимание, что в указе президента Российской Федерации некоторые пункты закрыты. Написано: «Для служебного пользования». Мы не знаем пока что, что там написано…

В любой момент они способны на открытую агрессию… Обвинить Украину в экологической катастрофе, защита русскоязычного населения, плюс определенная провокация с большой человеческого кровью, которая может быть проведена и на фронте, и непосредственно внутри нашей страны», – перечисляет Кривонос.

Ему вторят представители украинской разведки.

«Во-первых, они (учения, – авт.) проводятся в нашем регионе, на украинском направлении. Во-вторых, войска будут выведены на полигоны, будет проведено боевое слаживание. По сути, будет создана группировка войск, которая будет готова к боевому применению», – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Политолог Семен Уралов ранее объяснял, что многочисленные заявления об активизации «российской угрозы» на Украине связаны с падением рейтинга Владимира Зеленского.

«Никакого позитива по выходу из глубокого кризиса предложено не было: бандитов не разоружили, мира в обществе и порядка в государстве не наблюдается.

Поэтому единственное, что остаётся – вытащить из комода запыленную идеологему внешнего врага: «давайте сплотимся, иначе Россия нападёт».

Чем больше правящие элиты в Киеве продают «русскую угрозу», тем больше растет недоверие к ним. Поэтому можно только приветствовать такое поведение киевских элит – в конечном результате это приведёт к восстановлению доверия к России и русскому народу», – резюмировал Семен Уралов.