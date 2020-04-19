Телеканал Коломойского устроил провокацию возле Киево-Печерской Лавры

19.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Съемочная группа украинского телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, устроила провокацию возле Киево-Печерской Лавры, предлагая верующим деньги, чтобы они на камеру целовали иконы, демонстрируя, как прихожане Московского Патриархата игнорируют требования властей Украины о карантине.

Об инциденте рассказал киевский журналист Василий Апасов, опубликовав в своем блоге фотографии пропагандистов Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот этот молодой человек с микрофоном 1+1, что на фото, перепутав нашего стримера с одним из верующих в храме, попросил поцеловать икону перед камерой. После того, как наш стример отказался, ему предложили сделать это за деньги.

Дорогие «Плюсы», если вам так надо показать кадры, как кто-то целует иконы, пренебрегая рекомендациями предосторожности в связи с карантином, то будьте добры сами это делать. Можете даже друг друга там поцеловать, журналист оператора или наоборот», – рассказал Апасов.

На Украине не было жесткого запрета на посещение храмов в пасхальную ночь – президент Владимир Зеленский лишь рекомендовал верующим оставаться дома из-за карантина. Однако в ряде областей, где губернаторы и мэры разделяют антирусские настроения, полиция не пускала прихожан в храмы, а коммунальщики специально рыли траншеи возле входов в церкви под предлогом срочных работ по замене канализационных труб.