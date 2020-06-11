Телеканал Коломойского возмущен: Украинские сёла и города не хотят деккомунизироваться

11.06.2020, Полтава, Игорь Шаповалов

Некоторые сёла в Полтавской, Одесской и Киевской областях пытаются перехитрить закон о деккомунизации и оставить памятники советским деятелям на месте.

Соответствующий сюжет опубликовали в эфире телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в селе Новосёловка Полтавской области ради того, чтобы не сносить памятник революционеру Григорию Петровскому, просто сняли с него табличку и назвали памятником «неизвестно кому». Согласно документам, его «снесли» в 2016 году.

«На него вообще документов нет. Это памятник неизвестно кому», – заявил сельский глава Василий Михеев.

«Пока что единственная надежда на декоммунизацию памятника «неизвестно кому» только на то, что черезнесколько лет он всё-таки развалится сам», – позлорадствовала журналист телеканала «1+1»Наталья Нагорная, продемонстрировав критическое состояние монумента.

В свою очередь, в соседнем селе Власовка на территории санатория «Сосновый бор» находится «последний» памятник Ленину в этой области, который оказался «музейным экспонатом» местного клуба.

Кроме того, местным жителям «не даёт покоя», по заверениям киевских журналистов, и советский барельеф в виде серпа и молота на местном клубе, однако сельский глава пообещал после завершения карантина провести ремонт и убрать раздражающий националистов барельеф.

А в городе Лубное всё ещё стоит тщательно ухоженный и покрашенный в золотой цвет памятник Чапаеву.

«Местные, я так понимаю, хотели его повалить, но не удалось. Его расписали украинскими красно-чёрными флагами. Потом местный глава собрал митинг и переименовал памятник Чапаеву в памятник Чапаевской дивизии. Но это и есть памятник Чапаеву. Это бред и фарс», – возмутился «декоммунизатор» Вадим Позняков.

Жители города говорят, что демонтировать памятник не могут, потому что это монумент особого местного значения. Однако националисты предлагают памятник не уничтожить, а вывезти в «музей тоталитарного режима», который находится неподалёку.