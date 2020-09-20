Телеканал Порошенко на передовой спровоцировали драку украинских солдат

20.09.2020, Луганск, Сергей Вредников

Травмой челюсти и глаза для одного из солдат Вооруженных сил Украины закончилась попытка пропагандистов украинского «5 канала» снять на Донбассе материал с постановочным обстрелом.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С задачей повышения престижа военной службы, а также для подготовки материалов по дискредитации НМ ЛНР, в зону ответственности 30 бригады прибыла съемочная группа «5 канала». Представители СМИ потребовали организации провокационного обстрела позиций Народной милиции с целью фиксации ответного огня.

После отказа главного старшины Левицкого корреспонденты обратились к военнослужащему 3 батальона Чорней, который за денежное вознаграждение согласился устроить имитацию стрельбы в направлении оператора и, тем самым, нарушить режим прекращения огня», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, инцидент закончился дракой и выдворением пропагандистов.

«Замыслу помешал Левицкий, который, узнав о подготовке провокации, нанес Чорнею несколько ударов по лицу и попросил корреспондентов покинуть место съемок. Чорней направлен в медицинский пункт подразделения с травмой челюсти и глаза, которую он получил, с его слов, по личной неосторожности в результате падения с крыши, во время проведения ремонтных работ кровли частного домовладения», – сообщили в пресс-службе.