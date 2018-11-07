Телеканал Порошенко пробил очередное дно

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Руководство телеканала «Прямой» запустило скандальное телешоу, от которого отказались все украинские каналы.

Об этом в эфире «Россия-1» заявила блогер Ольга Шарий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали свежий фрагмент скандального «Вата-шоу» в эфире канала, обслуживающего интересы Порошенко.

«Ты думаешь, шо я не скажу, что ваша оккупантская рашка г###но? Думаешь, я буду бояться? Думаешь, я не назову вас свинорусами – вашим исконным историческим названием? Rusish schwein!» – вещал ведущий шоу Андрей Полтава на всю Украину.

Ольга Шарий отметила, что это стало шоком для неё.

«Я-то уже ко всему привыкла на украинском ТВ – и фейкам, и разжиганию, но по словам Андрея Полтавы, который ведёт это шоу, он сам признавался, что никто не хочет его пускать на телевидение. Все телеканалы отказали ему, потому что это шоу направлено исключительно на ненависть против русских. Единственный телеканал – «Прямой» согласился, это был первый эфир, я когда включила, я – «прозрела». «Прямой» уже получал замечания от абсолютно заангажированной Нацрады по ТВ и радиовещанию, потому что у них были эфиры похожие», – заявила блогер.

«Вата-шоу» и связанный с президентом Украины «Прямой» канал демонстрируют, что они ничего не боятся», – добавила Шарий.

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