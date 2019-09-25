Телеканал Порошенко: Украина стремительно движется к катастрофе

25.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Владимир Зеленский начнёт выполнение Минских соглашений на условиях, не устраивающих украинских националистов, нового президента ожидает «огромный уровень внутреннего сопротивления».

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» завил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, для Украины «опасно» возвращение Донбасса, потому что это, якобы, затормозит ее развитие на 30 лет.

«Я делал аналитику, общая все процессы, которые я могу наблюдать теперь извне, находясь над процессами. У меня есть огромные опасения того, что мы стремительно движемся в направлении, не хотел бы употреблять это слово, но реальной катастрофы.

Это состоит не в военном открытом вторжении со стороны Российской Федерации, абсолютно нет.

К сожалению, с моей точки зрения, когда президент пришел к власти, он пришел на тотальном лозунге «все вокруг в говне, один я весь в ослепительно белом». Для того, чтобы поддерживать уровень такого хайпа, ему нужно демонстрировать обществу какую-то успешную активность.

Абсолютно понятно, что в экономике быстрые хайповые вещи невозможны, даже если сейчас перекрыть всю контрабанду в Украине, мы с вами, как рядовые граждане на собственных карманах ощутим это через полтора-два года. А это не соответствует реалиям времени.

Потому, к сожалению, власть президента избрала для такого хайпового движения такое направление в вопросах войны и мира…

Есть видение того, что мы погружаемся в беспроигрышные игру, с точки зрения Кремля. Она состоит в том, что, если Украина соглашается на так называемую формулу Штайнмайера, то это путь в пропасть, когда мы интегрируем в здоровое тело унитарной Украины эту бациллу «русского мира» и блокируем развитие нашего государства на, минимум, 15-30 лет.

Но если власть попробует это сделать, это вызовет огромный уровень внутреннего сопротивления. Он будет обязательно и тут нечего теоретизировать, будет ли он. Он будет», – пригрозил Тука.