Телеканал Порошенко уличили в финансировании за счет денег, полученных преступным путем

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Правоохранительные органы Украины должны проверить источник финансирования пропагандистского телеканала «Прямой» в связи с подозрениями о легализации окружением экс-президента Петра Порошенко денег, полученных преступным путем, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом украинский политик Илья Кива заявил в интервью изданию «Politeka».

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«Я подготовил заявление в Национальную полицию и Государственную фискальную службу о проверке источников финансирования любимого телеканала Порошенко «Прямой» в связи с подозрениями об использовании схемы легализации денег, полученных преступным путем через хищения в ПАО «Центрэнерго» группой лиц под руководством одного из народных депутатов, приближенных к Порошенко – Кононенко. И других должностных лиц», – сказал он.

Кива отметил, что намерен контролировать ход проверки и возможные дальнейшие процессуальные действия.

«Мы будем контролировать ход расследования, чтобы никто не посмел «слить» то или иное дело, и постепенно эту банду мы высадим на скамье подсудимых. Я убежден, что без наказания порядка в нашей стране не будет. И это надо делать хотя бы для того, чтобы другим неповадно было», – подчеркнул политик.

Напомним, телеканал Прямой, на котором трудоустроены российские пропагандисты Киселев и Ганапольский, во время предвыборной кампании занимался распространением клеветы и черного пиара против противников бывшего президента, в чем был неоднократно уличен, в частности, видеоблогером Анатолием Шарием.