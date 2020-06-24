Телеканал в Молдавии отметил годовщину вторжения нацистов как большой праздник

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Румынский телеканал TVR-Moldova представил начало Великой Отечественной войны как «начало освобождения оккупированных румынских территорий» и «день начала борьбы за реинтеграцию румынского народа».

Посольство России в Кишиневе расценило этот материал как попытку героизации нацизма в СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кощунственно, что в День памяти и скорби некоторые “журналисты” и “историки” занимаются откровенной героизацией нацизма, оправдывая преступления режима Антонеску.

Верится с трудом, что румынские власти разделяют ностальгически-реваншистскую позицию комментаторов TVR-Moldova, которые де-факто озвучили поддержку гитлеровскому приспешнику Антонеску, по чьему приказу на территории Молдавской ССР были уничтожены более 300 тысяч евреев и 50 тысяч ромов», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в официальном «фейсбуке».

Подчеркивается также, что подобные выходки оскорбительны для большинства российских граждан, которые помнят о «совместном ратном подвиге воинов многонациональной Красной Армии».

Депутат молдавского парламента Николай Паскару считает, что государство должно регламентировать подобные материалы на ТВ.

«Румынский канал не первый раз такое себе позволяет, это уже 30 лет тянется. Они бьют по нашим национальным интересам. Очень много проевропейских организаций, которые всеми силами стараются переписать историю нашей страны и оболванить народ. Их охватил какой-то социальный вирус.

Под предлогом декоммунизации и борьбы со всем советским, появляются такие выступления. Это реваншизм чистой воды», – цитирует Паскару сайт «Цензура».

Он напомнил, что при фашистском ставленнике Йоне Антонеску в Молдове были созданы концлагеря, в которых погибли 300 тысяч человек.

«Такими малыми шагами в стране ведется работа по героизации фашистских преступников, и яркий тому пример соседняя Украина», – отметил Паскару.

Лидер проевропейской молдавской оппозиции Майя Санду в прошлом году в одном из интервью заявила, что Антонеску делал и хорошее и плохое. В этом году ей пришлось извиниться за свои слова.