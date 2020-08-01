Телеканал Яценюка: Путин добивает Зеленского и наступает по всем фронтам

01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Путин будет электорально добивать Владимира Зеленского своей «пятой колонной», чтобы затем повторить на Украине сценарий 2014 года.

Об этом в эфире обслуживающего окружение Арсения Яценюка канала «Espreso.TV» заявил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Зеленский с каждым днём слабеет, становится слабым президентом, у него падает рейтинг, и он будет дальше падать, потому что в этой растяжке, в которой он сидит год, невозможно сидеть постоянно. Нравиться и ватникам, и патриотам – это не получится, априори не могло выйти, а потому, конечно, его рейтинг будет проседать.

Путину сильный президент Зеленский был нужен для того, чтобы продвинуть те договоренности, те условия, которые хотел сам Путин (особый статус [Донбасса] и так далее). Не получив этого, он теперь получает слабого президента Зеленского и будет просто «мочить» электорально, с помощью своей «пятой колонны» на Украине.

И, в конце концов, они ожидают, что просто его добьют. План такой: дестабилизировать полностью ситуацию в стране и снова повторить вариант, который был в 2014 году», – рассказал Голобуцкий.