02.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Телеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым

Принадлежащий украинскому олигарху Виктору Пинчуку, зятю экс-президента Леонида Кучмы, телеканал ICTV выдал в эфир новый сюжет об ужасах «российской оккупации» Крыма.

Украинские пропагандисты, с одной стороны, признают, что на полуострове, несмотря на объявленную Киевом блокаду, стремительно растет население. Однако увеличение числа жителей на ICTV объясняют «заселением Крыма этническими русскими». При этом украинская пропаганда умалчивает, что этнические русские составляли большинство на полуострове еще во времена Украины, и это было зафиксировано переписью населения.

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«На протяжении первых двух лет оккупации порядка 100 тысяч крымчан были вынуждены покинуть полуостров. Теперь эта цифра может достичь двух миллионов. Но, не смотря на массовый выезд местных жителей, население полуострова растет с каждым днем. По данным источников «Секретного фронта», количество жителей Севастополя выросло в три раза – с 340 тысяч до почти миллиона человек. Ведь оккупанты активно заселяют Крым этническими русскими», – говорится в сюжете.