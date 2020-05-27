Телеканал зятя Кучмы убеждает не бояться ответки за обстрелы Донбасса

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Телеканал украинского олигарха Виктора Пинчука – зятя главы украинской делегации на переговорах в Минске, экс-президента Леонида Кучмы – предлагает не обращать внимания на заявления лидеров ЛНР и ДНР о приведении войск в повышенную боеготовность.

Так в эфире ICTV показали сюжет, который якобы подтверждает несерьезность заявлений лидеров республик Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пропагандистском сюжете говорится, что армейские корпуса республик, дескать, неспособны провести широкомасштабное наступление на позиции украинских войск, а какой-либо активности, свидетельствующей о том, что они могут быть подкреплены российскими военными, на сегодняшний день нет.

«Особенно «горячие головы» грозятся уже дойти до Киева. Особого страха это в Украине не вызывает, потому что очевидно, что они просто пугают… Причина проста – ожидания Кремля не были оправданы. Они рассчитывали, что в течение года после президентских выборов Украина пойдет на большие уступки, согласится на выборы в октябре в ОРДЛО и даст Донбассу особый статус. По крайней мере, сядет за стол переговоров с представителями боевиков, что позволит России уйти в роль миротворца…

Это тупиковый путь, потому что все в Украине прекрасно понимают угрозы – с того момента, как мы сядем даже формально, пусть даже не ключевые политики украинские, сядут за стол переговоров с кем угодно в ОРДЛО, даже если для «мебели» используют переселенцев, сам факт начала переговоров – это будет скользкая горка, с которой мы начинаем ехать вниз», – заявил политолог Кирилл Сазонов.

«Армейские корпуса – не более, чем ширма. И для полномасштабного наступления, даже для локальной операции они не годятся. То есть, это ширма для российского наступления. А никаких маркеров того, что Россия подтягивает батальонно-тактические группы или какие-нибудь другие свои формирования, нет», – считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Сазонов при этом подчеркнул, что Украине придется смириться с тем, что ее нынешняя граница проходит по линии фронта, а потеря Крыма и части Донбасса – это надолго.

«Россия с захваченных территорий не уходит. Поэтому, все, что мы можем делать – это признать то, что эти территории оккупированы, не разделять Крым и Донбасс и смириться с тем, что это надолго. К сожалению, нам эту линию разграничения придется защищать как собственную границу и из этого исходить. Потому что обманывать себя иллюзиями о том, что через год все закончится, мы проведем там выборы и вернется мирная жизнь, а Россия по доброй воле уйдет и уберет за собой мусор – это наивность, за которую придется дорого платить», – сетует украинский политолог.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением, в котором предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что если его войска продолжат обстрелы территории республики, ополчение готово перейти в наступление и выбить украинцев с нынешних позиций.

А глава ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение привести войска в полную боевую готовность.