Телеканалу-иноагенту заблокировали сбор средств для нацпредателей

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Телеканал-иноагент «Дождь» проводит сегодня в своем эфире «марафон солидарности с политзаключенными и всеми россиянами, выступающими против войны с Украиной».

Стержнем эфира стал сбор денег на «поддержку пострадавших от репрессий в России» в биткоинах, евро и рублях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каждый час ведущие хвастались миллионами, которые им удалось собрать.

Когда сумма якобы достигла 10 млн руб, пользователи сообщили о проблемах с пожертвованиями в рублях, которые собираются через сервис DonatePay.

Оказалось, что систему «сломал» корреспондент RT Константин Придыбайло. В этом он сам сознался в своем тг-канале.

«Сломал донаты из России для экстремистского «марафона солидарности». Как это было сделано: я увидел, что террористы собирают деньги через российский сервис. Нашел его владельцев. Написал им и попросил прокомментировать. Они очень сильно удивились всему происходящему и удалили «сбор» навальнистов и прочих. Другие попытки собрать деньги через этот сервис также будут ликвидированы. Люди не поддерживают риторику навальнистов и других, да и не хотят проблем. Еще несколько судеб мамкиных донатеров спас», – написал Придыбайло.

В эфире «Дождя» забили тревогу.

«Мы что-то с этим скоро сделаем и вновь откроем возможность давать деньги в рублях», — сказал ведущий Дмитрий Еловский, сотрудничающий с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским.

Другой участник «марафона» беглый московский либерал Максим Кац предложил собирать на его аккаунт Donation Alerts. Сервис принадлежит VK, но под юрлицом в Амстердаме.

Однако «Дождь» предпочел не пользоваться услугами Каца, а создал сбор в Тинькофф Банке. Он тоже вскоре был заблокирован.

В эфире сообщили, что даже после блокировки удалось собрать еще 10 млн руб. Проверить это невозможно.