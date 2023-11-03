«Телеканалы занимались дезинформацией на деньги российских бандитов» – спикер парламента Молдовы

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Закрытые по беспределу в Молдове телеканалы, оказывается, вообще не должны были существовать, потому что они «ведут информационную войну, несут дезинформацию – день и ночь».

Об этом заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник признает, что решение было «запоздалым», и утверждает, что это было связано с «необходимостью собрать больше доказательств в поддержку аргументов, выдвинутых институтами, принявшими решение», сообщает agora.md

Лидер правящей партии утверждает, что власти «очень четко» изложили причины, по которым было принято это решение.

«Эти каналы вообще не должны существовать, потому что они ведут информационную войну, дезинформацию день и ночь, и вы все видели, и Служба информации и безопасности вышла и сказала, как они финансируются, и сказала это очень четко», – вещал Гросу.

Он отметил также, что деньги для финансирования приходят из России, и выразил уверенность, что СИБ в ближайшее время предоставит еще больше «доказательств».

На вопрос, почему такое решение было принято на последних ста метрах предвыборной кампании, Гросу сослался на необходимость времени для сбора доказательств.

«Потому что сейчас то, что совершили бандиты, приобрело крупные масштабы, если говорить об этом холдинге. Надо было собрать доказательства», – трепался спикер молдавского парламента.