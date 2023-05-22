Телемост: Украина стала полигоном для подготовки гражданской войны в Белоруссии

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«Белорусский политический экстремизм. Польское влияние и украинский полигон», – так назывался телемост, организованный белорусским движением «Гражданское согласие» с участием экспертов, публицистов и общественных деятелей – как из самой Белоруссии, так и из стран Прибалтики, Германии, Израиля и даже Канарских островов.

Интересно, что приглашенные жители «демократической» Польши от участия отказались, сославшись на высокие риски. Видимо, демократия там только для «правильных» демократов.

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В ходе дискуссии был представлен одноименный доклад. Автором доклада и модератором был лидер «Гражданского согласия» Артем Агафонов, а площадку для онлайн-трансляции предоставила видеоблогер и активистка движения «Патриоты Беларуси» Елена Андрианова.

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Это уже не первый подобный доклад для «Гражданского согласия», и раньше их презентации проходили очно – арендовались залы и организовывались круглые столы. Однако теперь в Белоруссии гайки закрутили настолько, что аренду помещения для проведения массового мероприятия нужно согласовывать с чиновниками, которые шарахаются от любых политических тем, даже если они на 100 процентов находятся в русле официальной идеологии. В итоге решили собраться онлайн, что оказалось даже к лучшему – состав участников получился международным.

Говорили о вырождении белорусской оппозиции. Еще лет 10 назад это были хоть и маргинальные и состоящие на содержании западных хозяев, но все-таки обычные политические партии, которые старались не пересекать красную черту и сторонились откровенно экстремистских и насильственных методов.

После украинского майдана 2014 года ситуация начала меняться к худшему. Из оппозиционных партий ушли умеренные политики, отказавшиеся поддерживать незаконный переворот и аплодировать массовому сожжению людей в Одессе.

После начала боевых действий на Донбасс потянулись первые наемники – белорусские национал-радикалы, имевшие давние связи со своими украинскими единомышленниками, анархисты, футбольные фанаты и просто мелкие уголовники, сбежавшие на Украину от белорусского правосудия.

Важную роль в этом процессе сыграл и известный русский нацист с белорусскими корнями Сергей Коротких, который успел засветиться и в РНЕ и в НСО и других подобных структурах, а потом нашел свое призвание в украинской политике. Животная русофобия укров его не смутила – нацизм оказался первичен.

Для змагарской пропаганды весь этот нацистский сброд был героями. Табу на насильственные методы борьбы пошатнулось.

Окончательно это табу пало после 2020 года, когда оппозиционные вожаки выводили своих сторонников на силовое противостояние ОМОНу и, особенно, после начала СВО, когда вся змагарская верхушка начала люто пиарить полк Калиновского и подобные ему вооруженные формирования. Причем вожди оппозиции даже не пытались скрывать, что их цель – не только поставки пушечного мяса на украинскую бойню. Главной своей задачей они видят возвращение уже обученных и получивших боевой опыт боевиков в Белоруссию, возможно, даже вместе с интервентами из ВСУ.

Белорусская оппозиция переродилась. Потерпев поражение в 2020 году, она открыто готовит гражданскую войну на родине. Украина в этом играет роль полигона, на котором обучаются и обстреливаются боевики для этой войны.

Польша же, до сих пор не расставшаяся с планами вовлечения в свою орбиту некогда утраченных белорусских и украинских «кресов», получила карт-бланш от заокеанских сюзеренов. Именно в Польше под вывеской «Белорусского дома» находится главный вербовочный центр, через который проходят не только белорусы, но и целый террористический интернационал. Там же проходит и первичное обучение наемников, после которого те направляются в зону боевых действий.

Роли Польши в этой трагедии посвятил свое выступление белорусский политолог Всеволод Шимов, речь которого была, пожалуй, самой интересной и содержательной. Эксперт затронул вопрос территориальной целостности, опасность вероятного захвата Польшей территории Белоруссии и Украины, ранее бывших воеводствами Речи Посполитой.

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По мнению белорусского политолога, аннексия Западной Украины Польшей создаст напряжение, с которым страна не справится. Польша всегда была моноэтничной страной, чем гордится. Захватив новые территории, она станет полиэтничной и это будет серьезным вызовом для польского менталитета.

Да, белорусским гражданам выдано около 150 тысяч «карт поляка», и по этому показателю Белоруссия – мировой лидер. Владельцы карт поляка и уехавшие в Польшу белорусы и украинцы легко ассимилируются, так как сами не прочь полонизироваться, но это не относится к остальным белорусам, которые вовсе не горят желанием ополячиться.

Поговорить участникам было о чем, телемост, изначально планировавшийся двухчасовым, затянулся почти на три часа, и было решено проводить подобные встречи почаще.