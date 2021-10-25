Телепропаганда Лукашенко дошла до прямых оскорблений президента РФ

25.10.2021 19:53 (Мск), Минск, Артём Агафонов

Белорусское телевидение после прошлогодних выборов резко изменилось. Если раньше оно, хоть и было тенденциозным и цензурируемым, но старалось хоть как-то с переменным успехом придерживаться рамок приличия и профессиональной этики, то теперь оно деградировало до совершенно гротескных форм.

Эфир заполнили «пятиминутки ненависти», в которых молодые, но совершенно оголтелые пропагандисты, не стесняясь в выражениях (разве что без мата), ругают оппозиционеров и столь же рьяно поют дифирамбы в адрес Лукашенко.

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И ладно бы только это. В сторону России белорусские пропагандисты тоже погавкивают. Доставалось и Медведеву, и Мишустину, и своему же коллеге Сунгоркину, но посягательства на фигуру российского президента оставались для них табу. До вчерашнего дня.

Один из таких пропагандистов, ведущий шоу «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой на белорусском государственном телеканале СТВ сравнил белорусского лидера с другим президентом, фамилия которого не называлась. Лукашенко у него – «единственный президент, который в COVID не прятался по бункерам от народа». Отдельно отметил Пустовой и то, что Лукашенко не пользуется ботоксом.

Как говорится, зашел с козырей. Использовал за минуту сразу два излюбленных стереотипа антипутинской пропаганды. Забыл, разве что про «аквадискотеку». Позже, когда разгорелся скандал, Пустовой и его коллеги по пропагандистскому цеху сдали назад и стали уверять, что на самом деле тот говорил про Байдена, а слова про бункер – вообще образное выражение.

Верить ли таким оправданиям – решайте сами. Вот только подавляющее большинство белорусов не следили за американскими выборами настолько пристально, чтобы не пропустить и запомнить эпизод с Байденом и ботоксом. С бункером американский президент не ассоциируется вообще. Зато бункер и ботокс белорусское общество, плотно вовлеченное в российское информационное пространство, прочно ассоциирует с рассказами российских внесистемных оппозиционеров про своего президента.

Мог ли этого не знать Пустовой? Сомнительно. Обязан ли журналист не допускать подобных «двусмысленностей» в своей работе? Думаю, да. И для этого вовсе не обязательно, как это утверждает другой провластный эксперт Александр Шпаковский, быть экспертом в области публичной дипломатии. Подбирать слова – прямая профессиональная обязанность журналиста. Не умеешь подбирать слова – вон из профессии.

Пустовой подбирать слова умеет. Выбор у него, правда, специфический, но главному телезрителю Белоруссии он нравится. Настолько, что даже персональную благодарность от Лукашенко ему за пламенные речи выписали. Так что все он продумал и сознательно составил речь именно таким образом, чтобы и напрямую Путина не назвать и намекнуть максимально прозрачно и обидно.

Оппозиция уже успела раструбить, что указание оскорбить Путина дал чуть ли не лично Лукашенко. Здесь я сомневаюсь. Александр Григорьевич, конечно, любитель лично покомандовать чем угодно, но не до такой же степени. Скорее всего, Пустовой и ему подобные, как хорошие слуги научились чувствовать настроение хозяина и предугадывать его желания. И пропагандист, говоря то, что он сказал, был уверен, что Лукашенко это понравится.

Антироссийские интонации на белорусском ТВ – не новость. Белорусов давно и систематически пугают рассказами про российских «олигархов», готовых скупить всю Белоруссию за бесценок и потом ограбить, про коррупцию и социальные проблемы. Лукашенко при этом рисуется в роли защитника Белоруссии от всего этого. Негатива о России в белорусском информационном пространстве гораздо больше, чем позитива – в этом и официоз и змагары едины.

В последнее время официозная пропаганда становится все более антироссийской. Еще один пример тому – другой пропагандист Григорий Азаренок недавно заявил, что Лукашенко в 1990-е годы «спас» Россию. «Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: «Брат, мы с тобой». И Россия начала возрождение», – заявил Азаренок с телеэкрана, пообещав грядущую «белорусизацию России».

Честно говоря, просматриваю местный агитпроп, я регулярно испытываю чувство «испанского стыда». Не пора ли российскому ТВ перестать подыгрывать Лукашенко и ответить на хамство белорусских пропагандистов?