29.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Чем больше жители ЛДНР и Крыма будут смотреть созданный уже при Владимире украинский телеканал «Дом» для ведения пропаганды на потерянные Киевом территории, тем меньше людей захочет вообще иметь что-то общее с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут упомянули этот смешной телеканал «Дом» – это же куча денег уже вбухана в него, при том, что там ничего уже не создано. Я посмотрел несколько сюжетов, я не знаю, чем они собираются «возвращать» (территории ЛДНР на Украину – ред.) Там есть такое чудо Мацука (бежавший в Киев донецкий прозападный грантоед, – ред.), он там ведущий этой передачи, в которой жителям Донецка и Луганска рассказывает, что происходит в Донецке и Луганске. Они сами не видят, поэтому Мацука им рассказывает», – заявил Корнилов.

По его словам, сначала на канале Зеленского показали сюжет о том, как в Донецке и Луганске «насильно заставляют получать паспорта ЛДНР», «просто люди убегают, а им их всучивают».

При этом уже в следующем сюжете Мацука рассказывает, какие в республиках Донбасса стоят за паспортами очереди, а также о случаях мошенничества, когда жителей обманывали, предлагая ускорить этот процесс за деньги.

«Представляете, их «всех ловят, чтобы вручить», но при этом те ещё «должны платить, и никак не могут эти паспорта получить»! И вот этой низкопробной продукцией они пытаются привлечь Донбасс!

Господин Зеленский, нам говорили, что вы же знаток телевизионных дел, всех этих пропагандистских, рекламных штучек. Ну, вы сами взгляните на своё создание, чтобы поняли, что никогда – чем больше смотрят этих мацук, тем меньше хотят к этой Украине присоединяться, ну, не дай Бог такое», – рассказал политолог.

«В конечном итоге, когда они (в Киеве, – ред.) посчитают, куда подевались деньги, то ясное дело, скажут, что «это был проект Путина, Путин эти деньги забрал», и так далее», – язвительно резюмировал Владимир Корнилов.