Телеведущая Коломойского выплюнула зуб в прямом эфире

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская телеведущая телеканала «1+1» Мария Падалко в ходе прямого эфира потеряла передний зуб.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе программы Телевизионная служба новостей (ТСН) у читающей текст Падалко начал выпадать передний зуб.

Телеведущая, ничуть не смутившись, выплюнула зуб в руку, сказала «Простите» и продолжила эфир.

Напомним, что канал «1+1» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.