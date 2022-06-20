Телеведущая Лазарева из Лондона пожелала победы Киеву и захотела жить как украинцы

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Новости Украины

Беглая российская телеведущая, либерал Татьяна Лазарева пожелала победы Украине и заявила, что хотела бы, чтобы Россия жила, как эта страна.

Об этом Лазарева заявила в эфире телеканала «Украина 24» во время включения из Лондона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Лазарева подчеркнула, что не хотела бы Майдана в Российской Федерации.

«Имея рядом с собой такой свободный народ, как Украина, понятно, что, конечно, хочется режиму Путина это все подавить, чтобы не было – у нас же все время в России такая риторика: «Вы хотите, как на Украине, вы хотите Майдан?». И меня она всегда удивляла – да, я хочу, как на Украине. Ну не то, что я хочу Майдан – нет, но очень хочется жить в свободной стране. Те люди, которые живут в свободной стране, как вы в Украине, они имеют возможность действительно влиять на то, что происходит в стране. А в России этой возможности уже давно нет… Мы все желаем, естественно, победы Украине и мира Украине, и свободы России», – заявила Лазарева.