Телеведущая «Первого канала» сломала руку в прямом эфире

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Ведущая «Первого канала» Екатерина Стриженова сломала себе руку.

Это произошло во время прямого эфира, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел на программе «Время покажет» во время обсуждения вопросов, связанных с Крымом, Украиной и пересмотре истории. На фрагменте можно увидеть, как Стриженова заканчивает реплику, объявляет перерыв на рекламу, а затем, делая несколько шагов назад, оступается и падает.

Ведущая возмущалась тем, что украинские оппоненты пропагандировали, что «голодомор» – это геноцид украинцев русскими.

«Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия, и что от голода страдали только на Украине. Такая политика. За что ещё мы должны покаяться – после рекламы», – сказала Стриженова.

В свою очередь второй ведущий Руслан Осташко предположил, что его коллега оступилась под наплывом эмоций от напряжённой дискуссии.

«В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге – травма руки, перелом. Сейчас она в больнице», – рассказал Осташко «Газете.ру».