21.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Крым-курорт, Россия, Туризм
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Телеведущая шокирована стоимостью перелета из Москвы в Крыма


Известная российская телеведущая Ксения Бородина возмутилась стоимостью авиабилетов в Крым.

Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бородина планировала купить шесть билетов из Москвы в Симферополь на рейса авиакомпании «Аэрофлот».

По словам телеведущей, только в одну сторону билеты в бизнес-классе ей обойдутся почти в миллион рублей.

«Как вы считаете, это нормально? Это бизнес-класс на шесть человек, из них двое детей! Миллион рублей! Лететь два часа. В одну сторону!!!», – эмоционально написала Бородина.


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