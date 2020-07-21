21.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко
Телеведущая шокирована стоимостью перелета из Москвы в Крыма
Известная российская телеведущая Ксения Бородина возмутилась стоимостью авиабилетов в Крым.
Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Бородина планировала купить шесть билетов из Москвы в Симферополь на рейса авиакомпании «Аэрофлот».
По словам телеведущей, только в одну сторону билеты в бизнес-классе ей обойдутся почти в миллион рублей.
«Как вы считаете, это нормально? Это бизнес-класс на шесть человек, из них двое детей! Миллион рублей! Лететь два часа. В одну сторону!!!», – эмоционально написала Бородина.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.