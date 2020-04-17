Телеведущая Зеленскому: «Вы нарываетесь по самые помидоры»

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить обещания, с которыми он шел на выборы и добился убедительной победы, поскольку в противном случае его самого ждут тюремные сроки.

Об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, как человек порядочный, если вы таковым являетесь или когда бы то ни было являлись, вам необходимо выполнить: а) первое обещание – объявить закон о народовластии, в), – ветировать как президенту закон о земле, потому что земля не может быть продана,с) – безусловно, посадить всех тех преступников, которые уничтожили нашу банковскую систему, уничтожили практически наш суверенитет, развязали войну.

Мы потеряли из-за них часть территории и вынуждены жить в этом бреду уже который год. Посадить их в тюрьму и гордо уйти с этой должности. Вы не справляетесь, Владимир Александрович, вы неубедительны. Вы – посмешище для нашей страны», – заявила Егорова.

Она также считает, что Зеленский за один срок своего президентства успеет развалить страну и передать ее в руки западных владельцев.

«Мы понимаем, почему вы пришли на один срок – для того, чтобы заколотить гвозди в гроб страны под названием Украина, для того, чтобы превратить ее в колонию, для того, чтобы сейчас за бесценок, когда люди нищие, голодные умирают и думают о том, как прокормить своих собственных детей, распродать нашу землю, чтобы сюда приехали американцы и прочие, чтобы они нашу землю сделали своей собственностью, а наши дети были тупыми рабами.

Владимир Александрович, Бог свидетель – вы нарываетесь по самые помидоры. Говорят, что ваша фраза «Президентов не сажают» стала причиной того, что вы не возбудили уголовные дела против предыдущей власти. Но вы знаете, если вы не сажаете Петра, то Петр посадит вас – можете в этом не сомневаться. В лучшем случае посадит», – считает телеведущая.