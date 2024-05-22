Телеведущий Дикий: Не буду говорить о нелегитимности Зе, чтобы не прослыть ИПСО

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 22:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После прекращения официальных президентских полномочий Владимира Зеленского, нужно быть готовыми к тому, что многие кардинальные решения теперь будут приниматься Западом со слабым учётом украинской позиции.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После прекращения официальных президентских полномочий Владимира Зеленского, нужно быть готовыми к тому, что многие...

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«Многие эксперты задаются вопросом: а нужно ли было проводить конференцию тогда, когда он как бы закончил якобы официальный срок президента? Он-то сейчас считает, что он легитимен, понятное дело, но есть определённые разговоры. Соответственно, мол, если бы он это сделал немножко раньше, будучи официально в своей каденции, то тогда вопросов к нему нет, а сейчас будут, возможно, вопросы в плане его восприятия международным сообществом, потому что ситуация неоднозначная», – рассуждал он.

«И тут у меня возникла определённая мысль, которая подтверждена знающими ребятами, которых я у себя на канале опрашиваю по этому поводу, и они говорят, что, к сожалению, не Украина принимала решение, когда проводить саммит, а международное сообщество. Это меня наводит на мысль о том, что многие вопросы теперь будут приниматься со слабым учётом украинской позиции.

Я говорю именно о кардинальных каких-то ситуациях. С этим нужно быть очень осторожным, поскольку мы находимся в таком информационном поле, где практически все под колпаком, и это считается российское ИПСО, я не хочу развивать эту тему, но так говорят международные, в первую очередь, западные эксперты» – сказал Дикий.

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