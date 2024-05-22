Телеведущий Дикий: Не буду говорить о нелегитимности Зе, чтобы не прослыть ИПСО

После прекращения официальных президентских полномочий Владимира Зеленского, нужно быть готовыми к тому, что многие кардинальные решения теперь будут приниматься Западом со слабым учётом украинской позиции.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие эксперты задаются вопросом: а нужно ли было проводить конференцию тогда, когда он как бы закончил якобы официальный срок президента? Он-то сейчас считает, что он легитимен, понятное дело, но есть определённые разговоры. Соответственно, мол, если бы он это сделал немножко раньше, будучи официально в своей каденции, то тогда вопросов к нему нет, а сейчас будут, возможно, вопросы в плане его восприятия международным сообществом, потому что ситуация неоднозначная», – рассуждал он.

«И тут у меня возникла определённая мысль, которая подтверждена знающими ребятами, которых я у себя на канале опрашиваю по этому поводу, и они говорят, что, к сожалению, не Украина принимала решение, когда проводить саммит, а международное сообщество. Это меня наводит на мысль о том, что многие вопросы теперь будут приниматься со слабым учётом украинской позиции. Я говорю именно о кардинальных каких-то ситуациях. С этим нужно быть очень осторожным, поскольку мы находимся в таком информационном поле, где практически все под колпаком, и это считается российское ИПСО, я не хочу развивать эту тему, но так говорят международные, в первую очередь, западные эксперты» – сказал Дикий.