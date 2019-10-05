Телеведущий Киселёв: Еще князь Потёмкин мечтал об украинском Крыме

05.10.2019, Киев, Игорь Петров

В России не понимают, что Крым всегда был украинским достоянием, и еще князь Потемкин-Таврический думал заселить его «жителями Украины».

Об этом в эфире канала Politeka online заявил переехавший на Украину из России либеральный телеведущий Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие российские политики, политологи и журналисты имеют искаженное представление об украинской действительности, они не понимают того, что Крым был на протяжении многих десятилетий общеукраинским достоянием.

Крым еще в советское время был в полуразрушенном состоянии передан состав Украинской ССР. Не Хрущев принимал решение, это было коллективное решение всего советского руководства, которое готовилось на протяжении многих месяцев 1953 года, когда Хрущев еще не был единоличным лидером Советского Союза.

Там были Каганович, Молотов и Маленков, и Булганин. И это было чисто экономическое решение.

Об этом там еще чуть ли не князь Потемкин-Таврический думал что Крым, который достался Российской империи, должны поднимать жители Украины, потому что они понимают, каково это ввести сельское хозяйство в жарких засушливых степях. То есть, тогда еще это было понятно. И вот – украинцы подняли разрушенный после войны Крым.

Все украинцы из своего кармана дплатили налоги, эти налоги шли на какие-то проекты, которые осуществлялись в Крыму, все украинцы ездили в Крым отдыхать», – провел экскурс в альтернативную версию истории Киселёв.

Он утверждает, что жители России стали реже посещать Крым, чем до 2014 года (официальные данные Минкурортов Крыма, напротив, свидетельствуют об обратном, особенно после ввода в эксплуатацию Керченского моста).

«Сейчас русские стали меньше ездить в Крым, чем они ездили раньше, потому что очень многие люди просто боятся, что это им выйдет боком. У них там многоразовые шенгенские, американские и британские визы, а не дай Бог что-нибудь такое случится – потом приеду я куда-нибудь в Шенген или Нью-йорк, или Вашингтон, или в Лондон, а там они увидят какую-то пометку в паспорте, или попаду я каким-то образом через базу данных авиакомпаний, узнают, что я летал, а теоретически через базу данных авиакомпании… лучше я поеду в Сочи, – говорят себе такие россияне.

И знаете, вот аура плохая. Есть люди аполитичные, которым что по барабану, они едут, а есть люди, которые читают газеты, читают сайты в интернете, слушают радиостанции некоторые, вроде «Эха Москвы», которые доносят альтернативную точку зрения на происходящее. Заходят на разные оппозиционные ресурсы в интернете, – и так далее, и тому подобное.

Они знают, что там творится полицейский беспредел, что там преследуют особенно жестко оппозиционных активистов, отдельные истории там происходят с крымскими татарами. Очень многие люди, скажем, не любят ездить отдыхать в страны и в регионы, где не все в порядке с правами человека.

Вот это показывает статистика – что больше всего люди любят отдыхать туда, где демократические политические режимы и где все в порядке. И где не нависает над тобой вот такая аура, что где-то там вот ты любуешься красотами какого-нибудь города, и в центре города на высоком холме стоит дворец, в котором сидит какой-нибудь кровожадный диктатор», – сказал Евгений Киселев.