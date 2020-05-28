Телеведущий Попов оказался в центре скандала из-за высказывания о Донбассе

28.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Телеведущий канала «Россия-1» Евгений Попов в прямом эфире заявил о готовности «вернуть» Донбасс под контроль Киева, чем вызвал возмущение сторонников ЛДНР в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы даже готовы, к сожалению для меня и многих граждан России, на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины», – сказал Попов во время спора с представителем либеральной партии «Яблоко».

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Данное заявление в своём Telegram-канале прокомментировал экс-глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Я уважаю Евгения Попова. Но в данном случае, мне кажется, на него нашло помутнение. Когда он сказал – «мы готовы…» – это он кого имел в виду? От лица кого он это говорил? Мне кажется, он «немножко» оговорился. Если нет, то взял на себя слишком много.

Но лично я, склоняюсь к тому, что Евгений слукавил. Не думает он так. Может, усыпляет бдительность оппонента. Знаю его лично, не мог он это сказать искренне», – предположил Безсонов.

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов куда резче прокомментировал слова Попова.

«Как ты, б##дь продажная, можешь быть готов, если я тебя возил и в 14, и в 15 году по линии фронта в Донецке, и ты сам видел всё своими глазами? Как мы попали с тобой под обстрел возле 21-й городской больницы на посёлке Октябрьский, помнишь?» – возмутился Долгов.

«Ты седьмой год в эфире вещаешь о том, что Украина убивает людей Донбасса, убивает детей. И на голубом глазу говоришь, что ты готов к возвращению Донбасса в состав Украины? Которая убила КАК МИНИМУМ десять тысяч мирных жителей Донбасса, которая принесла СТОЛЬКО горя?» – добавил экс-спикер МИД ДНР.

Сам Попов заявил, что не понимает, почему его слова вызвали волну возмущения.

«Что здесь не так? Я не хочу, чтобы Донбасс возвращался. Большая часть российских граждан не хочет. Но моя страна написала и подписала Минск, который подразумевает возвращение. Я лишь констатировал. И обозначил личную позицию. Она отличается от Минска. В чем претензия ко мне? В конечном итоге, решать только вам – жителям Донбасса!» – заверил телеведущий.

«Откуда раздражение? Что нового сказал? «Мы даже готовы, к сожалению для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины». Всё по Минску. «Россия считает Минские соглашения безальтернативными». Мне в этом вопросе близка позиция левых – признать ДНР и ЛНР», – уточнил Попов.