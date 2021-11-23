Телеведущий Попов пригрозил принудить депутатов Госдумы к дружбе с Атлантидой

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Муж Ольги Скабеевой, депутат Госдумы РФ Евгений Попов призвал коллег записываться в группы межпарламентского сотрудничества, так называемые «группы дружбы» – для целей мягкого международного влияния.

Пока в них записалось всего 130 из 450 депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прошу к этому серьезно отнестись. «Мягкая сила» – это очень важный момент международной политики, и мы должны им пользоваться. Кто не подаст заявление, будет записан в группу по дружбе с Атлантидой», – сказал Попов.