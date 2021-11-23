Телеведущий Попов пригрозил принудить депутатов Госдумы к дружбе с Атлантидой

23.11.2021  21:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Политика, Россия


Муж Ольги Скабеевой, депутат Госдумы РФ Евгений Попов призвал коллег записываться в группы межпарламентского сотрудничества, так называемые «группы дружбы» – для целей мягкого международного влияния.

Пока в них записалось всего 130 из 450 депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Муж Ольги Скабеевой, депутат Госдумы РФ Евгений Попов призвал коллег записываться в группы межпарламентского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я прошу к этому серьезно отнестись. «Мягкая сила» – это очень важный момент международной политики, и мы должны им пользоваться. Кто не подаст заявление, будет записан в группу по дружбе с Атлантидой», – сказал Попов.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть