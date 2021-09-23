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23.09.2021 19:22 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Телеведущий: Шойгу уговаривали уйти с должности главы Минобороны

Сергея Шойгу уговаривали после выборов в Госдуму уйти с должности главы Минобороны и возглавить...

Сергея Шойгу уговаривали после выборов в Госдуму уйти с должности главы Минобороны и возглавить новый российский парламент.

Об этом в своем блоге пишет телеведущий Руслан Осташко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё два месяца назад у меня была информация из достоверных источников, что Шойгу очень просят возглавить Гос Думу. Он пытался отказаться, но в итоге уже даже начал готовить свою команду к переходу на новую работу. В результате ему удалось «отмазаться» от этой должности и он собирается остаться в Министерстве Обороны. Ох уж эти подковерные игры», – написал Осташко.

В целом же, по его словам, из первой пятерки «Единой России» только один человек может стать депутатом Госдумы.

«Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму. Единственным кандидатом из пятёрки списка ЕР, кто возьмет мандат, может стать Анна Кузнецова», – прогнозирует Осташко.

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