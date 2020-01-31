31.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Телеведущий Соловьев потерял Зеленского


Судя по словам и делам, никакой Владимир Зеленский с обещанными преобразованиями к власти на Украине так и не пришёл, а в президентском кресле до сих пор сидит Пётр Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы мне объясните, а где Зеленский? Вот я сейчас смотрю и по всем движениям я вижу Порошенко. Международная политика – это Порошенко, внутренняя политика – это Порошенко, распределение денег организациям – это Порошенко, идеология – это Порошенко, закон о языке, который он обещал поменять – это Порошенко. Дискредитация всего святого, что может быть – это Порошенко, а не Зеленский. Коррупция в полном масштабе – тоже Порошенко. Он отпустил уже из-под стражи тех, кого брал. Нет никакого Зеленского, есть смешная версия Порошенко», – заявил Соловьёв.

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