Телеведущий Соловьев потерял Зеленского

31.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Судя по словам и делам, никакой Владимир Зеленский с обещанными преобразованиями к власти на Украине так и не пришёл, а в президентском кресле до сих пор сидит Пётр Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы мне объясните, а где Зеленский? Вот я сейчас смотрю и по всем движениям я вижу Порошенко. Международная политика – это Порошенко, внутренняя политика – это Порошенко, распределение денег организациям – это Порошенко, идеология – это Порошенко, закон о языке, который он обещал поменять – это Порошенко. Дискредитация всего святого, что может быть – это Порошенко, а не Зеленский. Коррупция в полном масштабе – тоже Порошенко. Он отпустил уже из-под стражи тех, кого брал. Нет никакого Зеленского, есть смешная версия Порошенко», – заявил Соловьёв.