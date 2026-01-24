Телеведущий Соловьев: Россия уже достаточно получила новых земель, расширять СВО не нужно

Телеведущий Владимир Соловьёв, в своё время оправдывавший пассивную позицию в отношении Крыма и Донбасса, заявил, что территориальные приобретения в ходе СВО уже достаточны и даже превышают достижения Великой Отечественной, а потому расширять зону спецоперации не нужно.

«Смысла, например, идти в Европу нет никакого. Зачем? Ты дошёл, вот как было во время Великой Отечественной, до Берлина, мы что, там остались?.. Если появится идея, пусть традиционных ценностей, либо появится какая-то новая, что новые люди, земли, территории, народы скажут: «Мы хотим быть с вами», они будут с нами… Что нам делать в Прибалтике? Рига был наш город, а сейчас там наши есть? Как в Донецке, которые столько лет бились, как в Крыму… Представь себе, вот нас 140 миллионов. Мы забираем всю Украину в первые три дня, 40 миллионов. А потом что с ними делать? Поить, кормить и заниматься чем? Напомню, бандеровцев 10 лет выжигали. И возникает вопрос: дальше что делать?» – сказал Соловьёв в эфире видеоблога «Mamikins TV».

Он считает: Россия и так уже достаточно получила в ходе СВО.

«Мы во время Великой Отечественной войны потеряли 27 млн погибших. А какой территорией мы приросли? Калининград и Тува к нам присоединилась. (Потому что Прибалтика, Западная Украина – это 1939-1941). А вот за время СВО Азовское море вновь стало внутренним морем России. И численность населения-то выросла. Так что, если смотреть, это феноменальный результат».

Отказ от взятия Юго-Востока Украины в 2014 году сразу после Крыма телеведущий объясняет так:

«А нам было чем не останавливаться в 14-м году? У нас же тогда ещё не было такого рывка в ядерной триаде. Если бы с нами в полный рост столкнулось НАТО, у нас тогда даже близко не было тех вооружений, которые потом всех заставили немножко вздрогнуть. А дома что творилось? Всего несколько лет прошло от попытки снежного бунта, устроенного иностранным агентом Навальным и сетки его предателей, подонков и пи…сов… Хочу напомнить, что после более чем странной реформы во времена министра Сердюкова… армии де-факто не было. 300 тысяч — это что, для такой страны, как Россия, армия, которая может решать задачи?».

В 2015 году Соловьёв так комментировал упрёки в том, что Кремль не присоединил Донбасс вместе с Крымом:

«Их никто не предавал, потому что никто им ничего не обещал. Это принципиально важные моменты. Народ че-то себе все время придумывает. Путин сказал, что мы не дадим решить конфликт силой, что гуманитарной катастрофы не допустим, и Россия посылает в диком количестве гуманитарные грузы. Меня другое умиляет: «Донбасс не должен почувствовать себя преданным». Сюда приехали более миллиона людей с Донбасса. Среди них – половина мужиков, которые здесь занимаются неизвестно чем. Возьмите в руки оружие, идите свою Родину отстаивать».

В 2013 году Соловьёв выступал против присоединения Крыма, сравнивая его с навсегда потерянными Польшей и Финляндией.

«Да не дай Бог, а зачем вам Крым…Жалко Крым, жалко и Финляндию, и часть Польши жалко, и Армению и Грузию жалко… Пойдем воевать?».

Впоследствии Соловьёв заявил, что Крым так бы и остался украинским, но в Киеве произошел переворот, а потому жители полуострова сами решили свою судьбу, в итоге Россия за Крым не воевала.