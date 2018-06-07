07.06.2018, Одесса, Анастасия Самойлова

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Телевидение Новороссии уже в Одессе

В одном из отелей Одесской области доступны телеканалы из ДНР. Свои возмущения по этому поводу экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская выразила в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите на «Новороссию» и «Оплот»! Сразу в отеле, недалеко от моря, за 900 км от Донецка и 1200 от страны-оккупанта. И это не приграничный к ПМР район», – возмущается она.

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«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Сергей Костинский, ты – единственный, кто услышит из той конторы. Министерство информационной политики Украины и СБУ – не говорите, что вы не знали о таком», – написала Бобровская.

Чуть позже Бобровская поблагодарила СБУ-шников «за оперативную реакцию» на жалобу.

«Благодарю СБУ за оперативную работу и устранение каналов для возможности просмотра, и отдельное «спасибо» менеджменту отеля, который попросил прощения за ситуацию. Надеюсь, что теперь такие вещи будут под вашим чутким контролем».