15.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Преследования журналистов, СМИ
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Телевизионщикам Молдовы грозит наказание за Путина

Трем молдавским телеканалам грозят крупные штрафы за трансляцию новогоднего поздравления президента России.

Об этом сообщает телеграм-канал приднестровского телеканала ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жалобу в Аудиовизуальный совет Молдовы подала неправительственная организация WatchDog. По ее мнению поздравления президента России Владимира Путина влияет на информационную безопасность, поэтому они должны быть оштрафованы.

Совет пообещал рассмотреть жалобу с «максимальной тщательностью». В случае признания виновными три телеканала могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 70 тысяч леев каждый.

Новые власти Молдовы до сих пор не сняли запрет на трансляцию общественно-политических программ российских телеканалов, хотя и президент, и спикер парламента Зинаида Гречаная обещали это сделать.

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