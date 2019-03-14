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14.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Русская Весна
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Телевизионщики разыскали символ Русской весны пять лет пустя

Мальчик, чья фотография с котом и российскими спецназовцами в Крыму в 2014-м году облетела крупнейшие мировые информагентства, до сих пор хранит свою детскую куртку на память о тех событиях.

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Телеканал «Крым 24» разыскал школьника Евгения Проскурню, который стал прообразом памятника «Вежливым людям» в Симферополе и разным сувенирным статуэткам. Правда, скульптор решил вместо мальчика изобразить девочку, но Женю это нисколько не смущает.

Спустя пять лет после тех событий в интервью телеканалу «Крым 24» он рассказал, как все происходило.

«В обращении была только одна фраза – «Мальчик, нужен ли тебе кот?». Интонация была совершенно мирная, не побуждающая ни к чему, как вежливый вопрос. Но сам факт обращения меня поверг в шок.

Пушистика взял, правда, пушистик такой, своенравный. Я его пронес с квартал, а потом он начал упираться, шипеть, поцарапал меня немножко, убежал… Я эту куртку храню пять лет, она напоминает мне о событиях «Крымской весны», которые произошли пять лет назад. Как символ я ее храню», – рассказал школьник.

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