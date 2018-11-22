Телевизор, подкуп и томос – столпы президентской кампании Порошенко

22.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко строит свою избирательную кампанию с помощью традиционных методов а также подкупа избирателей и апелляции к агрессивному меньшинству.

Об этом в эфире телеканала Главновости заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Традиционно в украинской политике «джентльменский набор» любого желающего испытать счастье в борьбе за президентскую булаву заключался в том, чтобы сконцентрировать финансы и иметь доступ к телевизору. Сегодня этот ряд дополняется третьим элементом – силовым ресурсом. Даже такие партии как «Самопомощь» начинали задумываться о создании своего силового крыла. Этот фактор силы прочно прописался в украинской политике, мы увидим его и на президентских и, тем более, на парламентских выборах.

Четвертый фактор, чего раньше не было – формирование сетей подкупа избирателей на президентские выборы. Такая работа ведется и вы понимаете, у кого из кандидатов в президенты подавляющее превосходство по всем видам электорального ресурса кроме, пожалуй, рейтинга. Всем очевидно, кто в состоянии это все делать.

Лозунги «армия-мова-вира» и пиар вокруг автокефалии – грамотные шаги, но они не дают желаемого эффекта на фоне провала социально-экономической политики.

«Надо отдать должное политтехнологам президента – при абсолютном отсутствии социально-экономических результатов ставка делается на активное и агрессивное меньшинство которое идеологизировано, индоктринировано и которое за томос и «геть вид Москвы!» готово будет простить Порошенко все его художества с коррупцией, болтовней, враньем и лицемерием. Поэтому это ход достаточно сильный.

Но если бы у Порошенко были хоть какие-то зримые социально-экономические результаты, то эта порошенковская триада («мова-армия-церковь») проломила бы эту избирательную кампанию и он был бы в ней лидером с подавляющими шансами на победу. Но, поскольку этих результатов нет и подоспело повышение тарифов, а очень у избирателей – это время Майданов, плюс осенью актуализируются проблемы ЖКХ, люди попросту становятся злее. Люди обозлены, а на них обрушивается поток вот этого «томос – наше все», люди думают о том, что это какая-то томософрения, власть немножко больна.

Поэтому, несмотря на то, что президентской команде удалось провести массированную кампанию пропаганды автокефалии, пока ожидания, что это даст рост рейтинга президента, не оправдались», – сказал он.