Телезритель дозвонился на украинское ТВ: Я начинаю ненавидеть мову

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Насильственная украинизация начинает вызывать аллергию у населения страны. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил дозвонившийся в студию телезритель, 66-летний пенсионер Николай Васильевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телезритель признался, что хоть и является болгарином по национальности, но раньше любил читать книги и смотреть фильмы на украинском языке, а с тех пор, как это стало насаждаться, он начинает ненавидеть «мову».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я сам болгарин, и раньше украинский очень любил – и книги читал по-украински, и понимаю фильмы смотрел. Но как началась украинизация, вы знаете, уже у меня аллергия на него, я начинаю его (украинский язык, – авт.) ненавидеть. И думаю, неужели наша власть не понимает этого? Когда они перестанут украинский язык (насаждать)… После пяти лет власти Порошенко, Парубия, по телевизору когда я слышу, Парубия услышать – это вызывает аллергию», – заявил телезритель.

Ранее известный киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что попытка насильственной украинизации населения не приведет к успеху – большая часть граждан Украины все равно будут разговаривать на русском языке и лишь сильнее разочаруется в государстве.