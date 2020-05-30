Телезритель с Западной Украины назвал режим «оккупационным»

30.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вся украинская власть с первого дня «незалежности» играла на внутренний или внешний олигархат, фактически работая на оккупанта, потому всех представителей правительства можно судить, вешать и ссылать, таким же образом, как поступали с гитлеровскими коллаборационистами и их пособниками после освобождения территорий во времена Великой Отечественной войны.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студию дозвонился телезритель из Тернополя Михаил.

«Ещё никто оккупанта не выгонял никакими демократическими основами. Я не призываю к вооружённой борьбе, это незаконно, но я хочу, чтобы все понимали, что если эту власть избрал народ, почему вы не сделает народный трибунал? Голосовать не час, не два – неделю, две голосовать. Посредством телефонных звонков или как-то ещё.

Если власть продажная, но она народная, то тогда принять меры, сформировать правительство спасения Украины и так далее. А так – мы надеемся на выборы, а тех выборов может и не быть…Организуйте народный трибунал – их выбрал народ, пусть народ и судит», – заявил мужчина.

«Пан Михаил, я правильно понимаю, вы, таким образом, предлагаете такую себе форму плебисцита, интерактивно?» – уточнил Гольдарб, на что телезритель ответил утвердительно.

«Каждая фраза, которая была вами озвучена – это очень весомые советы и выводы, – сказал ведущий. – На сегодня есть система органов гособвинения, органов суда, выборная система – все эти системы нездоровые, не для украинцев, не для граждан Украины и не для блага Украины. Но они обличены в формы закона. И законы выписаны таким образом, что они не играют на руку ни мне, ни вам – никому, ни в Тернополе, ни в Киеве, ни в Донецке, ни на Юге страны, нигде».

«Они играют на руку лишь, как вы правильно сказали, оккупационной власти и её агентуре. Давайте вспомним времена лихолетья Великой Отечественной войны, когда очень много предателей работали на немцев, на СС, на гестапо, были полицаями, доносчиками или работали в администрациях фашистов. После того, как земли были очищены от нацизма, всех тех, кто работал на нацистов или повесили как предателей, как тех, кто работал на оккупантов или помогал оккупантам забирать нашу землю. Или отправили очень далеко и очень далеко, но, к сожалению, не всех», – напомнил Гольдарб.

Он подчеркнул, что это справедливая и абсолютно верная юридическая практика и традиция.

«Поэтому я считаю, если мы видим и уверены, что все правительства и правители, которые были на Украине на это время, это представители или зарубежного, или местного олигархата и играли на оккупантов, эти люди без срока давности должны быть привлечены к ответственности. Причём, к самой жёсткой – как государственные изменники и другие, кото совершили тяжкие преступления против народа и страны в целом», – добавил эксперт.

При этом он признал, что на сегодня так просто создать трибунал или суд не получится, потому что их решения и приговоры не будут легитимными.

«Но в том, что нужно делать опрос долгим, длительным во времени, чтобы его видело много-много людей, и по каждому важному вопросу люди высказывались, я думаю, что в этом есть большая рациональная доля. Я подумаю, каким образом это организовать», – пообещал Гольдарб.

При этом, касаясь темы народовластия, он подчеркнул, что никогда и никого не призывал к переворотам и кровопролитию просто так, «только в одном случае: на вас напал преступник – убейте его, иначе он убьёт вас, а дальше будет видно».

«А преступников всё больше и больше – от обычных бандитов до людей в форме, и отпор им должно давать человечество и гражданство так же. И даже те члены правительства и те депутаты, которые принимают законы и нормы, которые разоряют людей. То есть, они принимают заведомо преступные решения, которые вымывают у каждой украинской семьи деньги, то есть, это сделано для того, чтобы людей пустить по миру, а всё, что у них есть, забрать. Это преступление? Преступление. Ему нужно противостоять, и тут я говорю: да, нужно», – объяснил экономист.

«Поэтому, уважаемый Михаил из Тернополя, – обратился Гольдарб, перейдя на русский язык. – Всё, что вы сказали – очень благоразумно, но позвольте мне это ретранслировать не только для себя, но и всем, кто смотрит. Я рад, что вы это услышите, уважаемые люди, и я абсолютно согласен с тем, кто сейчас позвонил».