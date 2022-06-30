Телодвижения киевской хунты: Харьков намерены превратить во второй Мариуполь

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Новости Украины

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрелов, в Харькове было ранено 5 детей.

На фоне этого заявления возникает совершенно резонный вопрос, который должен волновать любого адекватного человека: а что сейчас делают маленькие дети в городе, где каждый божий день десятки взрывов, да таких, что земля дрожит?

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Для пущей убедительности президент назвал имена и возраст. Фамилий не назвал, хотя какая из этого может быть военная тайна. Ладно, спишем на загадки в конце концов в Украине сейчас много загадочного, например, особо прочные бутылки для спиртного и банки для сока, стоящие целехонькими на полках кременчугского супермаркета после попадания ракеты по версии Геращенко.

Можно понять, что делают в Харькове Кракены, шмакены и прочие патриоты, можно понять, что делают в Харькове ВСУ, можно понять людей, у которых попросту нет денег, и они не то, чтобы выехать не в состоянии, они часами готовы стоять в очереди за бесплатным батоном.

Но что в Харькове, на пятом месяце боевых действий делают дети, и чем думают их родители?!

Дети не самостоятельны, у них нет возможности принимать решения, они не могут сказать родителям – давайте уезжать в конце концов, они в силу своего возраста и правового статуса полностью зависят от решений родителей. А что их родители? Соучастниками чего они являются?!

Ведь с самого начала боевых действий из Харькова минимум 5 раз в день курсировали поезда, на которых можно было выехать самим и вывезти своих детей совершенно бесплатно. Работали волонтеры, помогали выехавшим семьям разместиться, помогали едой, помогали одеждой, помогали практически всем, ибо в Украине, безусловно, остались порядочные человечные люди, которые с первых дней включились в дело спасения своих сограждан попавших в беду.

Ладно харьковский мэр Терехов, он будет говорить то, что ему скажут, он будет поддакивать киевской хунте, должность у него такая, и ему, как и всей украинской власти, безразлична судьба украинцев, в том числе совсем юных.

Мэр Харькове, похоже, в полном порядке. По парку галяет. Улыбается.

Совершенно очевидно, что Харьков в любом случае будет взят, это могут подвергать сомнению лишь особо упоротые и безмозглые. Есть только два вопроса: как скоро и какой ценой Харьков будет освобождён?

Судя по телодвижениям киевской хунты, они хотят, чтобы освобождение Харькова далось очень дорогой ценой, возможно еще более дорогой, чем освобождение Мариуполя. Для них люди не в счёт, стало быть, те харьковчане, которые не вывезли своих детей, помогают преступной украинской власти держать их в заложниках. Считаю это преступлением! Есть ситуация, и детей в любом случае нужно спасать!