«Тем хуже и для Европы, и для Киева» – Ищенко о кадидатстве Украины в ЕС

27.06.2022  19:20 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 295
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Статус кандидата Украины в ЕС предоставили Киеву исключительно в политических целях.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Статус кандидата Украины в ЕС предоставили Киеву исключительно в политических целях. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В ЕС никто Украину не собирается принимать. Сейчас идет речь о кандидатстве, причем ее завели специально в политических целях для того, чтобы показать Украине какую-то очередную морковку. Принципиально это ничего не изменит. Турция кандидат в члены ЕС уже больше 20 лет, и турецкие руководители уже сказали, что не хотят быть членами ЕС, потому что им уже надоело быть кандидатом.

Пусть Украина побудет кандидатом, даже если она вступит в ЕС, кому от этого будет хуже? Нам, по большому счету, никак. Что сможет из этого выдавить для себя Украина, посмотрим. Чем ближе Украина была к ЕС, тем хуже от этого становилось и Украине, и ЕС», – сказал политолог.

Он напомнил, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС – ни у Евросоюза, ни у Украины положительной динамики не отмечалось.

«Подписали они соглашение об ассоциации, сейчас ЕС жалуется, через 8 лет после подписания этого соглашения, что у них цены на энергоносители и еду запредельные, и вообще они не знают, как жить дальше, а Украина лежит в руинах и гибнет на полях сражений. Пусть сближаются дальше, но это никому не мешает», – заключил Ищенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть