«Тем хуже и для Европы, и для Киева» – Ищенко о кадидатстве Украины в ЕС

Статус кандидата Украины в ЕС предоставили Киеву исключительно в политических целях.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЕС никто Украину не собирается принимать. Сейчас идет речь о кандидатстве, причем ее завели специально в политических целях для того, чтобы показать Украине какую-то очередную морковку. Принципиально это ничего не изменит. Турция кандидат в члены ЕС уже больше 20 лет, и турецкие руководители уже сказали, что не хотят быть членами ЕС, потому что им уже надоело быть кандидатом.

Пусть Украина побудет кандидатом, даже если она вступит в ЕС, кому от этого будет хуже? Нам, по большому счету, никак. Что сможет из этого выдавить для себя Украина, посмотрим. Чем ближе Украина была к ЕС, тем хуже от этого становилось и Украине, и ЕС», – сказал политолог.