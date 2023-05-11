Тема «контрнаступа» раздута, у россиян все складывается, как запланировали – генерал Кривонос

Украинская власть вынуждена постоянно говорить о «контрнаступе», потому что не имеет никаких других поводов для успокоения общества.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Кривонос раскритиковал режим за то, что тема наступления ВСУ была слишком раскручена и вызвала ожидания, которые вряд ли оправдаются.

«Что касается того ожидаемого наступления, о котором все говорят, и уже, наверное, только главы сельских советов не комментируют будущее наступление Вооруженных сил Украины, в чем огромная ошибка. Потому что украинская власть, не имея о чем говорить, о чем рассказывать, о каких-то успехах – рассказывает о том, что еще не произошло. Информационно было сформировано общество, что начнем наступать и будет успех всюду стопроцентный, и мы за счет этого наступления сможем освободить наши территории. Не нужно быть такими оптимистичными во время войны. Враг, с которым мы воюем, еще достаточно мощный – если в прошлом году господин Зеленский рассказывал, что мы уже сломали хребет российской армии, то в определенных моментах не более, чем прищемили хвост, но о хребте еще рано говорить. Потому у украинского общества сформировано мнение, что именно это наступление решит успех этой войны. Я скажу так, что наступление еще, во-первых, не началось, во-вторых, россияне также готовятся к нашему наступлению и готовят свою оборону. Потому нам нужно будет приложить много усилий, чтобы ее прорвать на тех участках, которые спланированы генералом Залужным… У россиян пока что все складывается, как они планируют. Конечно, не так, как они хотели бы, но рано еще говорить, что они потеряли управление своими организмами, которые находятся на российско-украинском фронте», – заключил Кривонос.