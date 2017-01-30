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21.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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«Тема палевная»: Депутаты Госдумы испугались ехать в Донецк


Тема Новороссии является «палевной» для многих российских политиков, которые предпочли проигнорировать приглашения на состоявшуюся в Донецке презентацию доктрины «Русский Донбасс».

Об этом в ходе дискуссии в клубе «Добрые русские люди» в Москве заявил один из авторов доктрины – социолог Сергей Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Присутствующий на конференции слушатель обратил внимание, что в соцсетях широко обсуждалась парадоксальная ситуация – самыми известными медиа-персонами из приехавших в Донецк на презентацию русской доктрины оказались этнические армяне – Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.

«Кто был в Донецке на презентации доктрины «Русский Донбасс» из представителей российских властей? Были сенатор и депутат от Крыма, был Константин Затулин, для которого это личная программа, он рыцарь Русского мира. Ни одного депутата из другого региона не было, за исключением депутата-коммуниста из Южной Осетии», – напомнил участник конференции.

Отвечая на вопрос, социолог Сергей Баранов признал, что многих российских депутатов тема Украины и Донбасса отпугивает.

«Было разослано множество приглашений посетить презентацию доктрины «Русский Донбасс» в Донецке, но никто из депутатов не приехал, почему? Многие депутаты боятся – тема палевная, всё, что связанно с темой Донбасса и Украины.

Эта тема всегда была палевная для представителей истеблишмента, потому что на носу выборы, и депутаты боятся, что их прокатят со списками, поэтому туда никто и не поехал. А поехали только эти люди, и они оказались в фокусе внимания», – объяснил Баранов.


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