«Темка не выстрелила»: В ДНР объяснили причины побега экс-министра культуры на Украину

28.08.2018

Бывший министр культуры ДНР Юрий Лекстутес бежал на Украину.

Об этом сообщили в эфире канала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обещанная сенсационная новость. Политическая элита ДНР уже на Украине. Украинские контрразведчики переправили на контролируемую территорию одного из тех, кто возглавлял так называемую ДНР. Целый министр так называемой молодой республики», – рассказала ведущая новостей.

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Данный инцидент почти сразу же прокомментировали в ДНР. Так, автор Телеграм-канала «Inside Donetsk» Сергей Макаренко рассказал, что на самом деле никакой спецоперации по вызволению Лекстутеса не было.

«Мы решили пробить по знакомым что это за фрукт. По моей информации, он не представляет никакого интереса не то, чтобы для российских спецслужб, но и для наших, и даже для украинских. Об этом в том числе говорят все его телодвижения, пока он не попал в незалежну. Сперва Юра отправился в ЛНР, оттуда вполне себе легально в Россию. Не было никакой спецоперации. Он просто перешел через КПП из России на Украину», – отметил он.

Причина, по которой Лекстутес совершил такой поступок, банальная – денежный долг у азербайджанской диаспоры Донбасса.

«Юра связался с азербайджанской диаспорой в Донбассе, занял у них 15 тыс. долларов на «темку», но темка то ли не выстрелила, то ли её не было вовсе. В общем, Юра остался должен. В ЛНР тоже есть азербайджанцы, и они с нашими донецкими дружат, поэтому на Луганщине Юра решил не задерживаться, ибо в безопасности себя там не чувствовал. В России история та же, выход один – Украина, но тут есть два варианта – или стать под «защитное» крыло СБУ, натрусив местным СМИ про вербовку, агентуру и спецоперацию по выводу, или снова встретиться с азербайджанцами, которые очень хотят вернуть свои кровные денежки. Вот он и мечется, как уж на сковородке», – объяснили в Inside Donetsk.