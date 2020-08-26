Температура по палате стабильная: Киев выберет Кличко

26.08.2020, Киев, Игорь Петров

Виталий Кличко, всего скорее, сохранит кресло мэра Киева по итогам осенних выборов. Партия Владимира Зеленского не может претендовать на победу, но будет бороться за вторую по величине фракцию в столичном горсовете.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве есть свой лидер, это партии «Удар» Виталия Кличко, если брать региональные рейтинги. Вот ситуация такова, и я не думаю что она принципиально изменится.

Может быть, еще рейтинг «Слуг народа» упадет на пару процентов, может быть, удастся активной агитацией его как-то поддержать.

По Киеву понятно – где то на протяжении пары недель после того, как было объявлено в движении Ирины Верещук, у нее не было никакой кампании вообще, сейчас мы видим борды, скупку рекламы. Хотя я бы не сказал, что ее шансы стать мэром велики. Скорее всего, Кличко останется и, вероятно, что с ним во второй тур выборов выйдет даже не Верещук.

Но, тем не менее, они стараются. Хотят завести фракцию в горсовет. Скорее всего, это будет вторая по размеру фракция в Киевсовете», – сказал Даниил Богатырев.