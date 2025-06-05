Темпы продвижения российской армии продолжат расти по всему фронту – Бортник

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Российская армия смогла добиться преимущества над противником, поэтому темпы её наступления растут.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжает меняться баланс ресурсов не в украинскую сторону, российское преимущество растет. Россия смогла достичь паритета, кое-где даже превзойти Украину в части дронов, что было главным препятствием для российских наступлений еще в прошлом году. Россия смогла найти противоядие в отношении дальнобойных ракетных ударов Украины по своей территории, которые раньше выносили российские склады с боеприпасами. И Россия продолжает наращивать диспропорцию преимущества в живой силе», – сказал Бортник.

Он пожаловался, что вместе с этим растёт и скорость продвижения российский армии.