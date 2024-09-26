Темур Пипия: Грузия находится в ситуации Белоруссии 2020 года

Предстоящие выборы в Грузии могут оказаться судьбоносными и ознаменоваться разворотом Тбилиси в сторону Москвы.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПН» размышляет публицист из Тбилиси Темур Пипия, хорошо известный читателям «ПолитНавигатора», а с недавних пор – еще и генеральный секретарь новой грузинской партии «Солидарность во имя мира».

ПН: Что из себя представляет новая партия «Солидарность во имя мира»? На каких позициях она стоит?

Т.П: Партия создана примерно год назад. Она сформировалась на фоне экономического, социального и политического кризиса, который налицо в Грузии. Мы – левая партия, которая поддерживает дружбу с Российской Федерацией и приветствует изменение того неолиберального социально-экономического курса, который проводился в течение последних тридцати лет. Партия также выступает против деятельности НАТО на Кавказе и в целом против этого агрессивного военно-политического блока.

ПН: С какой программой ваша партия идет на октябрьские выборы?

Т.П: Наша партия не принимает участие в парламентских выборах 26 октября. Это молодая ещё сила, и мы не успели создать партийные структуры во всех регионах в достаточном количестве, чтобы принять участие в предвыборной кампании. С другой стороны, мы способствуем своими ресурсами и делаем всё, чтобы в результате парламентских выборов в Грузии не реставрировалась профашистская власть так называемых саакашистов.

ПН: Какова общая ситуация в Грузии? Возможна ли дестабилизация со стороны прозападных партий и НПО в Грузии в преддверии или после выборов?

Т.П: Ситуация в Грузии очень напряженная. Имеется глубокий социально-экономический кризис, так как правящая «Грузинская мечта» не смогла решить ни одну социальную проблему и не поменяла неолиберальный экономический курс, который проводился еще при Саакашвили. Поэтому мы имеем большую долю безработицы, высокую миграцию, растущие цены на продукты, инфляцию. Реальный доход населения Грузии с каждым месяцем уменьшается. Один существенный плюс «Грузинской мечты» состоит в том, что она не является фашистской и не является репрессивным режимом. Поэтому демократия в буржуазном смысле этого слова у нас есть. «Грузинская мечта» в последние три года проводит прагматичную внешнюю политику и смогла не поддаться колоссальному давлению Запада, и Грузия не присоединилась к антироссийской коалиции. Правящая партия также не обострила ситуацию с Южной Осетией и Абхазией. Всё это даёт серьезные возможности, так как сейчас Грузия на Южном Кавказе является островком стабильности, несмотря на то, что у нас есть очень острые нерешенные вопросы даже этнического характера с Абхазией и Южной Осетией. В общем «Грузинская мечта» потеряла широкую поддержку масс, но, в то же время, широкой поддержки сейчас нет и у проамериканской платформы. Хотя у последней есть очень активная публика, а также и моральная, и финансовая, и дипломатическая поддержка Запада. У них имеются серьёзные информационные ресурсы. А в условиях, когда кризис налицо, и «Грузинская мечта» потеряла ту поддержку, которая у неё была в 2012-м году, когда она пришла к власти, страна находится перед угрозой реставрации профашистского режима и перед опасностью дестабилизации обстановки.

ПН: Какой ваш прогноз по результатам этих эпохальных выборов? Какие силы получат представительство в парламенте?

Т.П: Я думаю, что «Грузинская мечта» войдёт в парламент, а также войдёт две или три самых сильных проамериканских платформы. Победа «Грузинской мечты», по моему мнению, очень реальна, но она будет с минимальным отрывом. Поэтому, конечно, есть опасность дестабилизации, так как эти проамериканские платформы уже объявляют вместе с дипломатами и официальными представителями США и Евросоюза, что сама предвыборная кампания и избирательный процесс уже с самого начала «недемократичные». Всё указывает на то, что, выборы могут быть объявлены ими «нелегитимными и сфальсифицированными». Мы знаем, как развивались события в 2020-м году в Белоруссии, когда Запад объявил о «победе» Тихановской, и тогда проамериканская платформа внутри республики попыталась совершить антиконституционный государственный переворот. Я думаю, что у Грузии сейчас складывается как раз та ситуация, которая имела место тогда в Белоруссии. Положение, конечно, опасное, и всё будет зависеть от того, как будут действовать в критический момент силовые структуры Грузии. То есть, смогут ли они защитить конституционный порядок или нет. Если прозападные силы и сам Запад увидят, что политическое руководство страны стоит крепко и силовые ведомства поддерживают действующую власть, вот тогда опасность дестабилизации минует и будет нейтрализована.

ПН: Бидзина Иванишвили и Ираклий Кобахидзе обвинили Саакашвили в провоцировании войны 2008 года с Южной Осетией. С какой целью это сделано? Это попытка начать процесс примирения с Южной Осетией и Абхазией?

Т.П: Объявление грузинскими властями о том, что они намерены расследовать провоцирование войны 2008 года и вслед за этим слова, что руководство готово извиниться перед Южной Осетией за содеянной режимом Саакашвили, – это означает то, что «Грузинская мечта» меняет в корне подход к вопросу урегулирования межэтнического конфликта, который у нас есть и между грузинами и осетинами, и между грузинами и абхазами. Я уверен в том, что это также означает и качественные изменения подхода грузинской стороны к вопросу исправления ситуации и восстановления нормальных отношений с Российской Федерацией. Поэтому оба эти заявления имеют очень серьёзное морально-политическое значение. И то, что «Грузинская мечта» намерена наказать виновников начала войны и организовать «новый Нюрнберг» над партией Саакашвили, и то, что во втором заявлении намерена извиниться перед осетинским народом. Это оздоравливает морально-политическую атмосферу в Грузии и вокруг Грузии. К тому же я уверен, что есть конкретный план, какие шаги надо сделать по направлению урегулирования конфликта с Южной Осетией и Абхазией. Но без сближения с Россией и с Евразийским пространством очень сложно будет начать предметный разговор с осетинами и абхазами. Восстановление нормальных отношений с Россией, а также прямого диалога с абхазами и осетинами возможно через подписание договора о неприменении силы с грузинской стороны. В этом документе должен быть прописан отказ от какого-либо сотрудничества с НАТО и с Западом, что покажет, что от Тбилиси не будет исходить угроза ни для Москвы, ни для Цхинвала и Сухума. Это будет необходимым условием, для того, чтобы осетины и абхазы начали обстоятельную беседу о восстановлении общего пространства.

ПН: Чем обусловлено принятие правящей партией законов об иностранных агентах и о запрете ЛГБТ – пропаганды? «Грузинская мечта» идет открыто против западной идеологии?

Т.П: Я бы сказал, что «Грузинская мечта» открыто пойдёт против прозападной идеологии только тогда, когда откажется от идеологии неолиберального капитализма. Запрет ЛГБТ-пропаганды – это еще не является признаком того, что правящая партия от западных идей отказывается. Но это, конечно, один из признаков того, что разлад налицо, что внешняя политика «Грузинской мечты» показывает, что Тбилиси отказывается быть сателлитом в руках Вашингтона и Брюсселя против Российской Федерации. И это только первый шаг, а дальше мы должны отказаться от сотрудничества с НАТО и восстанавливать нормальные отношения с Россией, и сначала идти на уровень добрососедских отношений, а потом на уровень стратегического союзничества.

ПН: Возможно ли в связи с этим приостановление или запрет на дальнейшую евроинтеграцию со стороны Брюсселя?

Т.П: Думаю, что правящая верхушка Грузии сама приостановила дальнейшую евроинтеграцию в связи с тем, что со стороны ЕС была осуществлено беспрецедентное давление на Тбилиси с целью присоединения республики к антироссийской коалиции. А сейчас Евросоюз добивается смены власти здесь неконституционным путём, вмешивается во внутренние дела Грузии. Все эти обстоятельства вынуждают «Грузинскую мечту» отвернуться от ЕС, хотя на словах они ещё движутся по направлению евроинтеграции, что написано на их предвыборных лозунгах, размещённых на баннерах и развешанных по всей стране. В действительности же интеграция приостановлена. Думаю, сама эта идея евроинтеграции была обманом и нереальной, так как Грузия никогда бы не стала членом Евросоюза.

ПН: Каковы перспективы грузино-российских отношений, если победу вновь одержит «Грузинская мечта»?

Т.П: Конечно, если «Грузинская мечта» выиграет выборы и сформирует правительство, то очень высока перспектива сближения с Российской Федерацией. Вашингтон с Брюсселем как раз толкают Тбилиси к тому, чтобы она восстановила нормальные связи с Москвой, которая является главным экономическим партнёром. То есть в ближайшие месяцы можно ожидать уже и восстановления дипломатических отношений с Россией.

ПН: Спасибо за ответы!