Тень украинской пропаганды накрыла пшеничное поле в Дании

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Новости Украины

Украинский скульптор Никита Зигура, на пшеничном поле в Дании изобразил 80-метровую тень крупнейшего самолета в мире — украинскую «Мрию», уничтоженного в ходе обстрелов и боев в Киевеской области в начале марта этого года.

Об этом сообщает телеграм-канал украинского Минкультуры.

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«Это символ победы Украины, символ победы жизни над смертью, — рассказывает о проекте Никита Зигура. — Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся, был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и веру в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже», – говорится в сообщении.

Наряду с «Мрией» автор воспроизвел тени еще двух объектов‘в реальном размере — беспилотного летательного аппарата и русского истребителя СУ-27.

Первая, по его словам, означает, что небо «защищают герои Украины», а российский истребитель указывает на актуальную реальность, «российскую угрозу, которую жители других стран, в отличие от украинцев, видят только в новостях».