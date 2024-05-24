Тень Януковича над переговорами в Минске

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Президент РФ Владимир Путин посетил с двухдневным визитом Белоруссию. Уже в аэропорту встречавший союзника Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить итоги визита российского лидера в Китай и своего в Азербайджан. Путин передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина.

Эксперты расценили визит Путина в Белоруссию как сигнал Западу, который якобы согласовал с Китаем план мирного урегулирования на Украине.

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«Что Лукашенко — это своего рода китайский прокси, уже известно довольно давно. И что визит Путина в Китай был связан с военно-политическим планированием на Украинском прокси-фронте, ясно тоже. Так что роль Лукашенко в разворачивающихся вокруг Швейцарской конференции событиях не так уж проста и однозначна, как это может показаться на первый взгляд», – написал в своем тг-канале политолог Максим Жаров.

Встреча лидеров проходила на фоне учений по использованию тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин привез с собой большую делегацию министров. Лукашенко пожал руку каждому, но только министру обороны Андрею Белоусову потряс ее двумя руками. Накануне визита он сменил начальника генштаба генерал-майора Виктора Гулевича, который, по слухам, выступал против вступления Белоруссии в СВО. На его место назначен генерал-майор Павел Мурвейко. При назначении было подчеркнуто, что начальник генштаба обладает «определенной самостоятельностью в случае обострения ситуации с введения военного положения». Лукашенко поручил Муравейко изучать ситуацию на Украине.

Параллельно змагарские СМИ (беглые редакции находятся в Европе) сообщают о якобы проводившихся в белорусских селах рядом с украинской границей учениях по эвакуации. А сайт «Белорусскийгаюн» сообщил, что одновременно с Путиным в Минск прилетел бывший президент Украины Виктор Янукович. В Киеве началась паника.

«Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия российско – беларуского второго фронта. И дело не в Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!», – заистерил в своем тг-канале депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией.

«Януковича вновь вынимают из сундука, чтобы сделать официальным вроде-как-переговорщиком о мире в Украине и, возможно, предводителем украинской пророссийской альтервласти?» – вопрошает бежавший за границу либеральный заукраинский политолог-иноагент Станислав Белковский.

«Кажется, и кандидат на место Зеленского появился – Янукович. Но это пока кажется ну слишком карикатурным», – отвечает его коллега Татьяна Становая.

«Опять мнут тему переговоров по Украине. Я больше поверю в наступление с территории Беларуси и возвращение Януковича, которого смели Майданом. В нём больше легитимности, чем в Зе», – оппонирует корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Разумеется, Янукович в Минске – сигнал. Он в глазах Москвы последний легитимный президент Украины. После объявления в розыск Порошенко и Зеленского: легитимное украинское государство закончилось. Если говорить о конфликте России и Запада именно об Украине, то для России это разговор не о законности границ 1991-го, 2014-го или 2022-года, а о законности юрисдикции Майдана на Украине», – считает политолог Александр Носович.

На совместной пресс-конференции после переговоров Лукашенко заявил, что все его встречи с Путиным это «на 90% вопросы безопасности и обороны».

А российский президент, отвечая на вопрос о гипотетических мирных переговорах, поднял тему нынешнего статуса Владимира Зеленского.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями…», – сказал Путин.

«Юридической чистоты здесь быть не может. Для войны и мира это не имеет значения. Все равно ни нынешний президент, ни будущий решать эти большие вопросы не будет. Вы знаете, кто будет решать за океаном. Что касается реальной силы в Украине, там каждый мнит себя героем. И среди военных, и среди гражданских, желающих возглавить страну достаточно. Этот год многое определит», – добавил Лукашенко.

«Какой удивительный день. Какие слова произносятся… Конечно же, надо уточнить, на бывшей Украине. На Донбассе, например, много одаренных людей из числа полевых командиров. А то мы Богдана Хмельницкого не найдем там», – обрадовался словам Лукашенко писатель Захар Прилепин.

«Точно беги Зеля. Не мы тебя убьем. Западники, чуть не написал «западенцы». У нас тебя к себе «на подвал» заберет Кадыров», – советует бывшему президенту политолог Марат Баширов.

«Представьте, и тут вдруг президент заявляет, что одной из целей СВО на Украине является проведение свободных выборов легитимного главы государства…», – написал публицист Сергей Мардан, не объяснив, какой в этом случае будет реакция проливавших на фронте кровь бойцов, считавших, что сражаются за возвращение русских земель.

Политолог Михаил Карягин считает, что инициирование гипотетического переговорного процесса затрудняется.

«Зеленский и Офис оказывается в ловушке. Провести выборы, по заявлениям властей Украины, нельзя без прекращения военного положения, прекратить военное положение нельзя, так как сторона конфликта (Россия) не воспринимает действующую власть законным и надежным субъектом. Украинцы получают дополнительный аргумент. Завершение конфликта возможно только при условии смены власти на Украине. Каким способом – вопрос открытый», – написал Карягин.