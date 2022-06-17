«Тенденции угрожающие»: ВСУ о продвижении русских под Харьковом

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Новости Украины

Все идет к тому, что в скором времени ВС РФ будут находится в непосредственной близости к Харькову.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил боевик ВСУ Мирослав Откович, который находится на харьковском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определенные угрожающие тенденции, поскольку русские подтянули свои резервы, и там, где была «серая зона», где были населенные пункты, которые переходили из рук в руки, сейчас они надежно там начинают закрепляться. Что касается обстрелов Харькова, всем понятно, что они могут быть разными калибрами из разных систем ведения огня», – сказал ВСУшник.

«Если раньше линия фронта была значительно севернее, туда достигали только «Калибры» или РСЗО. Сейчас карта пошла немного южнее и, соответственно, по Харькову снова начинает работать ствольная артиллерия. Это означает, что насыщенность обстрелов увеличивается. Если, не дай бог, линия сдвинется еще южнее, соответственно, в ход могут пойти 120-е минометы, а это уже расстояние примерно 10 километров от Харькова. Тогда вообще будет достаточно печально», – заявил Откович.