Апокалипсис все ближе: ядерная кнопка оказалась в руках впадающего в маразм Байдена

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Сегодня модно говорить о том, что ядерный щит Соединенных Штатов дал трещину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

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Давая оценку предстоящим в комитете палаты представителей США слушаний по вооруженным силам, он напомнил, что в конце декабря прошлого года министр обороны Ллойд Остин исчез почти на две недели, и никто не знал, где он находится. Лишь в новом году в прессу просочились сведения, что Остин проходит лечение в госпитале и Пентагоном не руководит.

«Но при этом важно отметить, что президент США Джо Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации министра обороны. Причина простая: видимо, Ллойд Остин просто не захотел тревожить руководство и общественность страны в период рождественских праздников по такому «пустяковому» поводу. Понятно, что министр обороны уже немолодой и, наверное, не совсем здоровый человек, как и многие руководители США. Возраст, как правило, здоровья не добавляет. Но в данном случае, наоборот, должно проявляться чувство ответственности и служебного долга. Разговор идет не о банановой республике, а о государстве, обладающем ядерным оружием и постоянно претендующем на роль мирового гегемона», – сказал Попов в интервью «Известиям».

Российский политик подчеркнул, что в США решение о применении ядерного оружия принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.

«И этот порядок действует круглосуточно и непрерывно. А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико. Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину. Видимо, это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться к министру обороны Остину с просьбой дать показания перед законодателями», – отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Он добавил, что у здравомыслящих людей периодически возникают мысли, что система управления США и даже порядок применения ими ядерного оружия находятся в сомнительном состоянии, и этот вопрос звучит еще громче и актуальнее.

«Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хёра, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома. Прокурор охарактеризовал президента США как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали». И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия. В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны. А там и до глобальной катастрофы недалеко», – предупредил Попов.