Тенденция на помощь Украине исчерпалась – эксперт

Анатолий Лапин.  
29.12.2023 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Запад исчерпал свое желание помогать Украине. Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил киевский политолог Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, это видно по тому, как США сменили риторику с помощи Украине «сколько нужно» на помощь «сколько сможем».

Запад исчерпал свое желание помогать Украине. Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил...

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«На сегодняшний день это этап наибольшего ослабления Запада, который сознательно или подсознательно теряет свои позиции. Декларации он может подписывать интересные по примеру Атлантической хартии, но выполнять и придерживаться этих деклараций Запад не может. Давайте посмотрим на то, что нас интересует в большей степени – это поддержка Западом Украины в ходе российско-украинской войны.

Два года Запад, наверное, не в полной степени поддерживал Украину в этой войне и говорил много интересных вещей от того, что «помогать будем столько, сколько это нужно» до того, что «будем помогать столько и в той мере, в какой сможем», как это сказал Байден в последней декларации», – сказал аналитик.

«Эта тенденция, которая была четко направлена на поддержку Украины в этой войне за два года истощилась. Окончательно или нет – увидим в январе-феврале следующего года, когда будет приниматься решение по поводу того, какой будет пакет помощи Украине со стороны Соединенных Штатов», – заявил Толстов.

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