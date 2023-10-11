«Тенденция, вот что важно» – Путин о падении экономики ЕС

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Отказ Европы от российских энергоносителей не ударил по РФ, но привёл к серьёзным экономическим проблемам в ЕС.

Об этом в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Не полностью, но пытаются это сделать, отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие ЕС. Конечно, не на сто процентов, но это было очень серьёзным элементом этого благополучия. Введены ограничения на транспортное обслуживание, фрахт, страховку, а также установлены так называемые «потолки цен» – на наши нефть и газ», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что это сильно ударило по экономике Европы, сократило промышленность и доходы населения.

«Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов и газа, а в результате экономика находится на околонулевой отметке. А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне. Как говорят наши эксперты, там 0,5% рост, и то за счёт Италии и Испании. Видимо, после ковида растёт недвижимость и туристический сектор. А в целом по промышленности – минус, и это отражается на всём. Динамика промышленного производства ЕС в июле текущего года – минус 2,4%. Производство энергии – минус 4,7%. Это отражается на доходах населения. Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022 года упали на 1,2%. Напомню, что в РФ за этот же период времени – плюс 4,4%. За второй квартал – плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ», – отметил он.

«Тенденция, вот что важно. Это показатель качества экономической политики. Иногда смотришь, и прям, удивляешься, чего они там делают. Но, это их выбор», – добавил президент.