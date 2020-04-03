«Теневики» в Крыму навариваются на коронавирусе

03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В то время как крупнейшие крымские здравницы и знаменитый детский лагерь «Артек» прекращают работу из-за карантина, на ситуации эпидемии пытаются заработать нелегальные отели, продолжающие незаконно принимать гостей на полуострове.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да, сегодня действительно тот бизнес, который работает в правовом поле, прекратил свою работу. Они закончили прием людей на отдых, заканчивают оздоровление тех лиц, которые приехали до введения ограничительных мероприятий, и наши отели начинают пустеть.

Наши детские здравницы не запустится в те сроки, в которые мы привыкли каждый год видеть в летней оздоровительной детской кампании. С апреля «Артек» закрывает свои двери для приема детей. Это не только в «Артеке», это во всех всесоюзных здравицах.

Это испытание для всей системы. Когда мы говорим о том, что да, у нас есть отельеры, люди, которые называют себя отельерами, но они работают в тени. Это теневой бизнес, который не платит соответствующие налоги, которые не поступают в итоге ни на развитие экономики, ни на развитие здравоохранения, сейчас это время они используют для своего обогащения», – заявила Пеньковская.